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        Haberler Gündem Bitlis'te 4,3 büyüklüğünde deprem

        Bitlis'te 4,3 büyüklüğünde deprem

        Bitlis'te saat 05.50'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 06:19 Güncelleme: 27.11.2024 - 06:55
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        Bitlis'te 4,3 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'te saat 05.50'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

        AFAD verilerine göre, yerin 8,7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

        Yapılan ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #bitlis
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