Çarşamba günü 19.000 dolara kadar gerileyen Bitcoin hafta sonunda yükseliş yaşadı. Bitcoin TSİ 12.15 itibarıyla son 24 saatte yüzde 4.3 yükselerek 21.500 dolara ulaştı.
Hafta içi ABD'de haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 9.1 ile 41 yılın zirvesine yükseldiği açıklandı. Yüzde 8.9'luk beklentinin üzerinde gelen bu oran Fed'den 100 baz puanlık faiz artırımı beklentisini güçlendirdi. Bu beklenti borsalarda ve kripto paralarda satışa neden oldu.
Nasdaq Bileşik endeksi çarşamba günü yüzde 1.6 düşerken Bitcoin de 19.100 doların altına geriledi. Cuma günü ise ABD'de perakende satışların haziran ayında beklentilerin üzerinde bir şekilde yüzde 1 yükseldiğinin açıklanmasıyla bir toparlanma yaşandı.
Cuma gecesi Bitcoin kısa süreliğine 21.000 doların üzerini görse de bu seviyede tutunamamıştı. Haftanın son gününde ise 21.600 doları gördü.
HAFTALIK YÜZDE 15 YÜKELİŞ
Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum da ise daha sert bir yükseliş yaşandı. Ethereum günlük yüzde 14 değer kazanarak 1.370 dolara tırmandı. Ethereum'uun haftalık yükselişi yüzde 15'i buldu.
Binance Coin bugün yüzde 7.4 yükselirken, Ripple yüzde 5.1, Cardano (ADA) yüzde 4.8, Solana yüzde 8.9, Dogecoin ise yüzde 3.7 yükseldi.
Kripto paraların piyasa değeri son 24 saatte 51 milyar dolar artarak 976 milyar doları buldu.
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