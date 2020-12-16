Son dakika! Bitcoin ilk kez 20 bin doları aştı

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Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, kritik bir eşiği aştı.

Son 24 saatte dolar karşısında yüzde 6.3 değerlenen Bitcoin tarihinde ilk kez 20 bin doları aştı ve 20 bin 500 doları gördü. Bitcoin son 1 haftada ise yüzde 10.3 yükseldi. Bitcoin 2019 yılını 7 bin 389 dolardan kapatmıştı.

Yani bugünkü yükselişle beraber Bitcoin, yatırımcılarına dolar bazında yüzde 173 kazandırdı.

Bu arada son 24 saatte Ethereum yüzde 3.4, Ripple ise yüzde 2.7 değer kazandı.

SİGORTA ŞİRKETİNİN ALIMI ETKİLİ OLDU

Kripto paralara artan 'kurumsal' ilgi 20 bin dolarlık eşiğin aşılmasında etkili oldu. Geçtiğimiz hafta 169 yıllık sigorta şirketi Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 100 milyon dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu. JPMorgan analistleri bu satın almayı Bitcoin için bir mihenk taşı olarak niteledi. Önümüzdeki yıllarda kripto paraya ilgini artacağının bir işareti olduğunu belirtti.

Yıl genelindeki artışta ise koronavirüs pandemisi sürecinde yatırımcıların güvenli liman arayışı etkili oldu.