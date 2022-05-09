Kripto paralarda geçen perşembe başlayan düşüş yeni haftaya da taşındı. Bitcoin sabah saatlerinde 33.400 doların altını gördü. Böylece 23 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu. Dünyanın en popüler kripto parası daha sonra 33.600 doların üzerine tırmandı.
Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 2.5'i bulurken, Ethereum da yüzde 3.1 değer kaybederek 2.460 dolara düştü.
Binance Coin son 24 saatte yüzde 2.3 düşerken, Ripple yüzde 1.4, Solana yüzde 2.5, Cardano (ADA) yüzde 4, Terra yüzde 3.5, Dogecoin ise yüzde 2.4 değer kaybetti.
Çarşamba akşamı Fed politika faizini 50 baz puan indirirken, Fed Başkanı Jerome Powell sonraki toplantılar için 75 baz puanlık indirimi aktif olarak tartışmadıklarını belirtti. Powell enflasyonu indirme hedeflerini koruduklarını belirtse de 'yumuşak inişin halen mümkün' olduğunu belirtti.
40.000 DOLARI ZORLAMIŞTI
Bu açıklamalar beklenenden 'daha az şahin' bulununca Bitcoin çarşamba akşamı 40.000 doları zorladı. Ancak Powell'ın açıklamalarına rağmen perşembe günü Fed'in enflasyonla mücadele için sert sıkılaşma adımları atmak zorunda kalabileceğine yönelik öngörüler ağır basmaya başladı. Bu, resesyon endişelerini de beraberinde getirdi.
Bu durum küresel olarak doların güçlenmesine yol açarken borsalar ve kripto paralarda satışları beraberinde getirdi.
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