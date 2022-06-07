Bitcoin 1.5 saatte çakıldı

Kripto paralarda son dakika | Bitcoin (BTC) fiyatı 1.5 saatte çakıldı! 7 Haziran Bitcoin neden düştü, ne oldu?

Bitcoin son haftalarda sık sık tekrarlandığı gibi dünkü yükselişinin ardından bugün yeniden 30.000 doların altına geriledi.

Dünyanın en popüler kripto parası dün küresel borsalara paralel hareket etmiş ve 31.600 doların üzerini görmüştü.

Ancak dün Asya piyasalarının açılışıyla hızla yükselen Bitcoin'de bugün tam tersi bir durum yaşandı. Aslında Asya borsalarında nispeten sakin bir gün yaşandı. Şanghay ve Hong Kong borsalarında yüzde 1'in altında kayıplar kaydedildi.

Buna rağmen özellikle doların güçlenmesi kripto paralarda satışa yol açtı. ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2.96'dan yüzde 3.04'e yükselirken, dolar endeksi de son 2 günde yüzde 0.5 arttı.

1.5 SAATTE ÇAKILDI

Bitcoin TSİ 3.00 civarında 31.300 dolar civarında seyrederken sert bir satış dalgası geldi. 1.5 saat içerisinde 30.000 doların altına geriledi. Bu esanada Bitcoin'in piyasa değeri de 38 milyar dolarlık düşüşle 530 milyar dolara geriledi.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin günlük yüzde 5.3 değer kaybederek 29.510 dolara geriledi. Benzer şekilde Ethereum da yüzde 6.1'lik düşüşle 1.757 dolara düştü. Binance Coin'de düşüş yüzde 8'i bulurken, Cardano (ADA) yüzde 5.3, Ripple yüzde 2.1, Solana yüzde 6, Dogecoin ise yüzde 3.9'luk değer kaybı yaşadı.