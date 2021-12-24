Bir kadın daha! Feci biçimde öldürdü!

Antalya'da edinilen bilgiye göre olay, saat 01.30 sırasında Kepez ilçesi 1924. Sokak'ta bir apartmanın girişinde kan donduran bir olay meydana geldi.

İHA'da yer alan habere göre Emrah A. (33), eşi Rukiye A. (31) ile tartıştığı sırada tartışma büyüyerek daire dışına taştı.

Emrah A., iddiaya göre bina girişindeki eşinin başına demir çubukla vurdu. Eşinin kanlar içinde yere yığıldığını gören Emrah A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli polis ekiplerine teslim olurken, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Rukiye Akgül’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.