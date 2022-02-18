İstanbul'da iki çocuk hayatını kaybetti!

Son dakika: Bir çocuk okulda bir çocuk kreşte öldü

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Son dakika haberler... İstanbul Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi’nde bulunan Şemsettin Sami Ortaokulu’nda dün saat 13.00 sıralarında akılalmaz bir olay meydana geldi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

İHA'da yer alan son dakika haberine ve iddialara göre, 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Kubilay Cemal Öztürk okul koridorunda koşarken bir anda yığıldı.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Çocuğun yerde nefes alamadığını gören öğretmenleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleyi okulda yapan sağlık ekipleri, çocuğu çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

"11 YAŞINDAYDI, YALAN OLDUĞUNU SÖYLESİNLER"

Hayatını kaybeden çocuğun ailesi hastane önünde sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan anne Öztürk, “Oğlum o benim, daha 11 yaşındaydı. Yalan olduğunu söylesinler” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Kubilay Cemal Öztürk’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

"KALP MASAJI YAPTILAR"

Okuldaki 6’ıncı sınıf öğrencisi Hira Nur Öztürk, “Koşarken düşmüş. Bayılıp, titremiş. Öğretmenler odasına götürüp, ambulansa haber vermişler. Kalp masajı falan yaptılar. Nefes almıyor' dediler. Bizi oraya yaklaştırmadılar. Öğretmenler şu an üzgün ağlıyorlar” diye konuştu.

"HASTANEDE VEFAT ETMİŞ"

Son dakika haberine göre hayatını kaybeden çocuğun amcası Eyüp Öztürk, “Okulda teneffüste kantine giderken yere düşüyor. Hemen müdahale ediyorlar. 15-20 dakika kalp masajı yapılmış. Sonra derhal hastaneye getirmişler. Hastanede vefat etmiş. Şimdi Adli Tıp Kurumu’na gidecek. Orada da ölüm sebebi araştırılacak. Kamera kayıtlarındaki görüntülere göre kendi kendine yere düşmüş” dedi.

ŞİŞLİ'DE KORKUNÇ OLAY!

Şişli'de de, 15 Şubat tarihinde Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

ANNE VE BABASI ANAOKULUNA BIRAKTI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre doktor anne Özge A. ile yazılım mühendisi baba Zafer A., çalıştıkları için, 4 yaşındaki kızları Bilge'yi, her gün olduğu gibi anaokuluna bıraktı.

YEMEKTEN SONRA UYKU ODASINA GÖTÜRÜLDÜ

İddiaya göre, Küçük Bilge, yemek yedikten sonra, uyumak için öğretmenleri tarafından uyku odasına götürüldü.

ÇOCUĞU UYANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Bilge, burada bir süre arkadaşlarıyla oynadıktan sonra uykuya daldı. Uyku saatinin sona ermesiyle birlikte, öğretmenleri küçük Bilge'yi uyandırmak istedi.

SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ

Küçük kızın tepki vermemesi üzerine paniğe kapılan öğretmenleri ve okul müdürü durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Bilge A.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis incelemelerde bulundu. Küçük kızın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberine göre konuyla ilgili anaokulu sahibi, öğretmen ve yardımcı öğretmen, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.