BİLİM KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "En kötü günlerimiz geride kaldı. Bilim Kurulu en önemli toplantılarından birini yapacak. Özellikle Maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu toplantısında ele almış olacağız" demişti.