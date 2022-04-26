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SON DAKİKA | Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı? 26 Nisan 2022 Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları

Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı? 26 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları

Bilim Kurulu toplantısı kararları için geri sayım başlamış durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin son kez bir araya geleceği Kooronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı. Salgın sürecinin sona ermesi ve maske yasağının kaldırılması beklenen Bilim Kurulu toplantısının sonuçları araştırılıyor. İşte 25 Nisan 2022 Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında bilgiler...

26.04.2022 - 13:47 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Geçtiğimiz hafta yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısı bu hafta çarşamba gününe ertelenmişti. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam sosyal medya hesabından “Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım" açıklamasında bulunarak toplantının 25 Nisan salı gününe alındığını açıkladı. Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı ise saat 12:00 sularında başladı. İşte Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı kararları hakkında...

    BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI NELER? 

    Okullarda ve kapalı alanlarda devam eden maske takma zorunluluğunun esnetilmesinin masada olduğu toplantının kararları araştırılıyor. İşte 26 Nisan Salı Bilim Kurulu toplantısı kararları ve sonuçları hakkında merak edilen detaylar...

  • BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANIYOR...

    Bilim Kurulu toplantısının ardından alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.00'te canlı yayında açıklayacak.

    BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

  • BİLİM KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR? 

    Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "En kötü günlerimiz geride kaldı. Bilim Kurulu en önemli toplantılarından birini yapacak. Özellikle Maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu toplantısında ele almış olacağız" demişti.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu'nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. 'Salgın bitiyor, aşıya ihtiyaç yok' gibi düşünmemeliyiz,  hastanelerimizde, yoğun bakımlarımızda hastalarımız azalmaktadır. Bilim kurulunda salgında gelinen son durumu ele alacağız. Bu en önemli toplantı olacak." şeklinde konuştu.

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