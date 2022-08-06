Yaşlı kadın 34 yerinden bıçaklandı!

Hatay'da edinilen bilgiye göre, olay, 2 Ağustos'ta 23.00 sularında Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç., akrabası Gülizar Düzce’nin (74) evine gitti. Yaşlı kadın, kapıyı çalan M.Ç.'yi içeri aldı. Kanepede oturduğu sırada Düzce’nin kolundaki bileziğini ve para isteyen M.Ç., yaşlı kadın para ve altını vermeyince Düzce’ye şiddet uygulamaya başladı.
BOĞMAYA ÇALIŞIP DEFALARCA BIÇAKLADI
İHA'da yer alan habere göre beraberinde getirdiği iple Düzce’yi boğmaya kalkışan M.Ç. daha sonra akrabası Düzce’yi 34 yerinden bıçakladı. Düzce yerde kanlar içinde kalırken, M.Ç olay yerinden Düzce’ye ait para ve altınını alarak kaçtı.
AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Aynı sokakta oturan akrabaları ve komşuları gelen sesler üzerine Düzce’nin evine giderek olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Düzce, evinde ilk müdahalenin ardından Kumlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Düzce buradan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
"YOK DEYİNCE VURMAYA BAŞLADI"
Tedavisinin ardından taburcu olan Düzce evine döndü. Yaralanan Düzce, "Akşam yatarken kapı çaldı. Kapıyı açtım akrabam M.Ç. içeri girdi. Benim yanıma oturdu. Benden para istedi. Yok deyince bana vurmaya başladı” dedi.
"HALA KAPIYI AÇAR MISIN' DİYOR"
Akrabasından şiddet gören Düzce'nin oğlu ise olayı şöyle anlattı: "Bir gece yarısı tanıdığı bir kişi geliyor kapıyı çalıyor, 'hala' diye sesleniyor. Bu saat gece 23.00 sularında gerçekleşiyor. 'Hala kapıyı açar mısın', diyor. Annem de 'hayırdır oğlum' diyor. M.Ç., 'ben çalışmaya gideceğim seni görmeye geldim' diyor. Annem de kapıyı açıyor, şahıs annemin yanına oturuyor. Anneme 'bileziğini bana verir misin' diyor. Annem de 'yok veremem' diyor.
"BIÇAK KÜÇÜK VE ANNENİZ KİLOLU OLDUĞU İÇİN KURTULDU"
Annem arkasını döndüğünde şahıs anneme bir anda vurmaya başlıyor. M.Ç., beraberinde getirdiği ipi annemin boynuna geçiriyor. Annemi 34 bıçak darbesiyle yaralıyor. Annemi arkadan saçından tutarak betona vuruyor. Alnının ortası ezilmiş durumda. Annem bir cani tarafından öldüresiye dövülmüş. Bizim gördüğümüz cinayete tam teşebbüs ve bunun başka bir açıklaması yok. Doktorun dediği bıçağın küçük olması ve annemin kilolu olması dolayısıyla bıçak darbeleri iç organlarına zarar vermemiş."
ZANLI SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Zanlının emniyet güçleri tarafından aynı gece operasyonla yakalandığını ve suçunu itiraf ettiğini belirten Düzce, "Şu an cezaevinde. Yan komşumuz olay sırasında gerçekleşen sesleri duyuyor. Kapıdan dışarı çıkarak 'kim var orada' diyor. O arada zanlı, 'bir şey yok, sen işine bak' diyor. Komşumuz yan tarafta oturan akrabalarımıza sesleniyor. 'Buradan bir ses' geliyor diyor. M.Ç., gelenlerin sesini duymasıyla arka taraftan kaçıyor.
"YERDEKİ HALI TAMAMEN KAN OLMUŞ"
Dayımın çocukları sesleri duyar duymaz eve gelerek annemi kanlar içerisinde yerde buluyor. Yerdeki halı tamamen kan olmuş vaziyette. Anlatılmayacak ve yaşanmayacak bir durum yaşadık. Bu kişi tanıdık biri. Zanlı, dayımın torununun kocası oluyor. Eroin ve kumarcı biriymiş" diye anlattı.
SALDIRGAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Öte yandan, kaçan şüpheli aynı gece ilçe merkezinde polis ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı. Zanlı M.Ç. çıkarıldığı adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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