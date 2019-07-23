Beyaz Saray bugün Türk-Amerikan ilişkilerinin gidişatını belirleyecek bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu gece TSİ 23.00'te Beyaz Saray, Cumhuriyetçi senatörlerle bir araya gelerek Türkiye'nin Rusya'da S-400 satın alması nedeniyle uygulanabilecek olası yaptırımları görüşmesi bekleniyor.

Daha önce Amerikan Washington Post gazetesi, Trump'ın senatörlere yolladığı davet mektubunun bir kopyasına ulaştığını belirterek, mektubun 'Başkan Trump' adına kaleme alındığını ve görüşülecek konular kısmında 'Türkiye yaptırımları' yazdığını öne sürmüştü.

Beyaz Saray'da yapılacak toplantıya tüm Cumhuriyetçi senatörlerin katılması bekleniyor.

TRUMP YAPTIRIM İSTEMİYOR İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'ın yayınladığı haberde, Trump'ın danışmanlarına Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini söylediği belirtilmişti. Haberde Japonya'nın Osaka kentinde yapılan G20 zirvesinde ABD Başkanı Trump ile bir görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tansiyonu düşürecek adımlar arayışında olduğu belirtilirken, Trump'ın da Erdoğan'a yaptırımlar konusunda bazı güvenceler verdiği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Trump geçtiğimiz hafta konuyla ilgili gazetecilerden gelen "Türkiye'ye yaptırım uygulayacak mısınız?" sorusuna, "Hayır, şu anda buna bakmıyoruz" şeklinde yanıt vermiş ancak 45 dakika sonra ağız değiştirerek yaptırımların mümkün olduğunu söylemişti.

SENATO'DAN YAPTIRIM TASARISI

Türkiye'nin Rusya'da S-400 hava ve füze savunma sistemlerini satın almasıyla ilgili ABD Başkanı Trump'tan gelen 'kararsız' yaptırım açıklamalarının ardından, Cumhuriyetçi senatörlerin Türkiye'ye yaptırım çağrısı içeren bir tasarı sunmuşlardı.

Cumhuriyetçi Senatörler Rick Scott ve Todd Young tarafından sunulan tasarıda, CAATSA (Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası) yaptırımlarının tamamen uygulanması çağrısı yapıldı ve Türkiye'nin S-400'leri alması 'ABD çıkarlarına doğrudan ve acil tehdit' olarak tanımlandı.

Tasarıda ayrıca Trump yönetimine Rusya'dan gelen tehditleri ve Türkiye'nin NATO üyeliğini değerlendirmek için NATO yönetimine toplantı talebinde bulunması çağrısı yapıldı.

Scott ve Young tarafından sunulan tasarının herhangi bir bağlayıcılığı olmasa da, Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu senatodan böyle bir tasarının geçmesinin Trump üzerindeki baskıyı artırabileceği belirtiliyor.

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?

ABD Kongresi'nin Türkiye'ye yönelik uygulanmasını istediği CAATSA (Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) Ağustos 2017'de yürürlüğe girmişti.

Yasa, vize yaptırımlarından ABD finans kuruluşlarından kredi kullanma yaptırımlarına kadar geniş yelpazede 12 yaptırım çeşidi içeriyor ve Başkan'ın bu 12 yaptırımdan 5'ini seçmesi bekleniyor. Ancak yasada herhangi bir zaman sınırlaması bulunmuyor ve ABD Başkanı isterse yaptırımları sonsuza dek erteleyebiliyor.

Ancak yasaya göre Kongre, Beyaz Saray'ın konuyla ilgili tutumunu zayıf bulursa veya Başkan yaptırımları ertelerse müdahale etme ve önleyici tedbirler alma hakkına sahip. ABD Kongresi'nin geleneksel olarak yaptırımlar konusunda Beyaz Saray'dan daha katı bir tutum sergilediği, Beyaz Saray'ın ise diğer ülkelerle diplomatik yollar arama yoluna gittiği biliniyor.

2017'de yürürlüğe giren CAATSA yaptırımları ilk olarak Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemi ile Su-35 savaş uçaklarını alan Çin'e karşı uygulanmıştı. O dönemki yaptırımlar satın almayı yapan Çin'in askeri birimini ve yöneticilerini hedef almıştı.