Beton mikseri anneyi hayattan kopardı!

DHA'da yer alan habere göre kaza, bugün saat 13.00 sıralarında bir kavşakta meydana geldi. Ali Osman T.'nin (51) kullandığı beton mikseri Ömer Aydoğan (35) yönetimindeki otomobile çarptı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, beton mikserinin bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobildeki yolcu anne öldü, sürücü oğlu ise yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yolun dışına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Beton mikseri şoförü Osman T. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralı otomobil sürücüsü oğlu Ömer Aydoğan ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde polis ekiplerinin incelemesi sonrası Nevriye Aydoğan'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.