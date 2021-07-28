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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Alex Teixeira...

Beşiktaş'ta transferde hareketlilik devam ediyor. Alex Teixeira konusunda sıcak gelişmeler yaşanırken siyah-beyazlıları umutlandıran gelişmeler yaşandı. İşte Beşiktaş'tan son dakika haberleri

28.07.2021 - 11:03 | Güncelleme: FUTBOL

  • Beşiktaş'ın transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Alex Teixeira konusunda umutlu bekleyiş devam ediyor. 

     

  • Brezilyalı yıldız, eşiyle birlikte gittiği Dubai seferinde herhangi bir takımla anlaşmazken bu durum siyah-beyazlıların bu transfere dair beklentilerini yeniden artırdı. 

     

  • Ülkesine dönen Sambacı'nın Dubai'de yaşamak isteyen eşi Thais Cristina'ya Beşiktaş taraftarından "Come to Beşiktaş" mesajları yağmaya devam ederken Alex'ten de dikkat çeken bir paylaşım geldi. 

     

  • Önceki gün eşinin fotoğraf paylaştığı noktadan bu kez kendini paylaşan yıldız oyuncunun bu hareketi de Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.

     

  • JOSEF'TEN MESAJ: İŞ CİDDİYE BİNDİ

    Alex Teixeira'nın Beşiktaş'a transferi için mesai harcayanların başında gelen yakın arkadaşı Josef de Souza'dan da sosyal medyada flaş bir mesaj geldi. 

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