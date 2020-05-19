Beşiktaş'taki Kovid-19 vakaları iyileşti! Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.

Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.

Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."