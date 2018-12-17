Beşiktaş, Portekizli stoper Pepe ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcu Pepe ile Kulübümüz arasında devam eden Sözleşme, tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Fesih anlaşması çerçevesinde; Futbolcuya kulübümüzden fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100.700 Euro ödenecektir."

SAVUNMAYA ONUN GİBİSİ GELMEDİ!

Pepe, Beşiktaş'a gelmeden önce görev yaptığı Real Madrid'te 10 yılda birçok kupa kaldırarak unutulmaz bir kariyere imza attı. Tam adı Kepler Laveran Lima Ferreira olan Pepe, Real Madrid'de üçer İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), UEFA Şampiyonlar Ligi, ikişer İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve bir UEFA Süper Kupası şampiyonluklarına ulaştı.

Ayrıca ülkesinde Porto'da görev yapan 34 yaşındaki futbolcu, burada da ikişer lig ve Portekiz Süper Kupası ile birer Portekiz Kupası ve Kıtalararası Kupa kazandı.

Üç Dünya Kupası ve üç Avrupa Şampiyonası'na katıldığı Portekiz Milli Takımı'nda ise 101 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) kupa sevinci yaşadı.