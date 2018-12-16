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DHA'nın haberine göre Real Madrid'den ayrılarak Temmuz 2017'de Beşiktaş'la iki yıllık sözleşme imzalayan Pepe'nin mukavelesi, dün karşılıklı anlaşılarak feshedilmişti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki odasını da boşaltan Pepe, takım arkadaşlarıyla da vedalaşmıştı. Portekizli oyuncunun 1-2 gün içerisinde Türkiye'den ayrılacağı öğrenilirken Pepe'den çalışanlara giderayak büyük bir jest geldi.
Marca'da yer alan habere göre Pepe, ayrılmadan önce kulüp personelinin aralık ayı maaşlarını ödedi. Haberde Beşiktaş'ın yüksek maaşlar nedeniyle birçok futbolcuyla problem yaşadığı kaydedilirken Portekizli'nin aşçı başta olmak üzere birçok bölümde çalışan kulüp personelinin maaşlarını ödediği belirtildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 maça çıkan 35 yaşındaki yıldız, bu mücadelelerde 5 gol atarak siyah-beyazlılara büyük katkı sağladı. Ligde son olarak 11 Kasım'daki Sivasspor maçında forma giyen Pepe daha sonraki mücadelelerde ise oynamamıştı.
DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI
Pepe kulüp çalışanlarına daha önce de yardım etmiş ve gündeme oturmuştu. Siyah-beyazlı kulüple yaptığı sözleşmede birçok bonus madde bulunan Pepe, çıktığı 8 resmi maçın 4'ünde galibiyet, 2'sinde ise beraberlik primi elde etmişti. Kazanılan 14 puanın karşılığında yaklaşık 56 bin Euro kazanan Portekizli yıldız bu miktarı kulüp çalışanlarına dağıtmıştı.
SAVUNMAYA ONUN GİBİSİ GELMEDİ!
Pepe, İspanya ekibinde görev yaptığı 10 yılda birçok kupa kaldırarak unutulmaz bir kariyere imza attı.
Tam adı Kepler Laveran Lima Ferreira olan Pepe, Real Madrid'de üçer İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), UEFA Şampiyonlar Ligi, ikişer İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve bir UEFA Süper Kupası şampiyonluklarına ulaştı. Ayrıca ülkesinde Porto'da görev yapan 34 yaşındaki futbolcu, burada da ikişer lig ve Portekiz Süper Kupası ile birer Portekiz Kupası ve Kıtalararası Kupa kazandı.
Üç Dünya Kupası ve üç Avrupa Şampiyonası'na katıldığı Portekiz Milli Takımı'nda ise 101 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) kupa sevinci yaşadı.
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