Son dakika | Beşiktaş Ante Rebic için resmi teklifte bulundu
Transferde atağa kalkan Beşiktaş, Onana ve Amartey takviyelerinin ardından rotasını hücum hattına çevirdi. Siyah-beyazlılar, Hırvat yıldız Ante Rebic için Milan'a resmi teklifte bulundu.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya Onana, stopere ise Amartey takviyelerini yaparken, gözler şimdi hücum hattına çevrildi.
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Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda, hem kanatta hem de forvette görev yapabilecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, eski gözdesi Ante Rebic'i yeniden gündemine aldı.
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Beşiktaş'ın Milan'da forma giyen Hırvat yıldız için harekete geçtiği ve resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.
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beIN Sports'un haberne göre; siyah-beyazlı yönetim 29 yaşındaki oyuncu için İtalyan kulübüne kiralama teklifi yaptı.
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Milan henüz teklife yanıt vermezken, Rebic'in ise Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.
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31 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Ante Rebic, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 resmi maça çıkarken, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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ANTE REBIC KİMDİR?
Ante Rebic, 21 Eylül 1993 yılında Split, Hırvatistan'da dünyaya gelmiştir. Sol kanat ve forvette görev yapmaktadır. 185 cm boyundadır. 42 kez Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını giymiştir.
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29 yaşındaki futbolcu kariyerine ülkesinin takımlarından NK Vinjani'de başlarken, daha sonra NK Imotski, RNK Split, Fiorentina, Leipzig, Verona, Eintracht Frankfurt ve Milan formalarını giydi.