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        Haberler Bilgi Ekonomi Son Dakika: Benzine zam geldi, fiyatlar pompaya yansıdı! İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? 7 Ocak 2025 akaryakıt fiyatları

        Benzine zam geldi, tabela değişti! 7 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin, benzin fiyatları

        Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Son olarak benzine zam geldi. Fiyatlar pompaya yansırken ''Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?'' soruları araç sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Peki bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, LPG, motorin (mazot), benzin kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 7 Ocak 2025…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 08:07 Güncelleme: 07.01.2025 - 08:08
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        • 1

          Akaryakıt fiyatları uluslararası petrol piyasasında ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak gece yarısı benzine zam geldi. Güncel akaryakıt fiyatları da bu sebeple araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Motorin (mazot), LPG, benzin fiyatı kaç TL? İşte 7 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatı…

        • 2

          BENZİNE ZAM GELDİ!

          Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzine zam olarak yansıdı.

          7 Ocak 2025 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere Benzine yaklaşık 1,26 kuruş zam yapıldı.

        • 3

          LPG VE MOTORİNDE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

          LPG ve motorin fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.

        • 4

          AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

          LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 7 Ocak 2025 Salı günü için sorgulanıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

          İşte; 7 Ocak 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin fiyatı: 45.30 TL

          Motorin fiyatı: 44.77 TL

          LPG fiyatı: 26.41 TL

        • 6

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

          Motorin litre fiyatı: 44.66 TL

          LPG litre fiyatı: 25.87 TL

        • 7

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

          Motorin litre fiyatı: 45.33 TL

          LPG litre fiyatı: 26.42 TL

        • 8

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

          Motorin litre fiyatı: 45.82 TL

          LPG litre fiyatı: 26.32 TL

        • 9

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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