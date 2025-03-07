Benzine indirim geldi, tabela değişti! 7 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin litre fiyatları
Akaryakıt fiyatları son dakika indirim ve zam haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Döviz kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, LPG, motorin ve benzin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 4 Mart Salı günü benzine 1 lira 15 kuruş indirim yapılmıştı. Bugün benzine bir indirim daha geldi. Son dakika haberinin ardından araç sahipleri, ''İzmir, Ankara, İstanbul'da LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 7 Mart 2025 Güncel akaryakıt fiyatları tablosu…
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Yaşanan değişimler sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları merak konusu oluyor. Salı günü yapılan benzine indirim gelmişti. Bugün benzine bir indirim daha yapıldı. 2 lira 6 kuruşluk indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki İzmir, Ankara, İstanbul’da LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 7 Mart 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatı…
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BENZİNE BİR İNDİRİM DAHA GELDİ!
Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor.
Benzinin litre fiyatına 7 Mart 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 6 kuruş indirim geldi.
Hatırlanacağı üzere benzine, 4 Mart 2025 Salı günü 1 lira 15 kuruş indirim yapılmıştı.
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LPG’YE VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?
Motorin grubunda 8 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 60 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.
LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
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AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 7 Mart 2025 Cuma günü için sorgulanıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
İşte; 7 Mart 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43,41 TL
Motorin litre fiyatı: 46,65 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43,26 TL
Motorin litre fiyatı: 46,54 TL
LPG litre fiyatı: 26,99 TL
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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43,96 TL
Motorin litre fiyatı: 47,38 TL
LPG litre fiyatı: 27,49 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 44,33 TL
Motorin litre fiyatı: 47,74 TL
LPG litre fiyatı: 27,34 TL
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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