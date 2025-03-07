Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM GELDİ! Güncel LPG, motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 7 Mart 2025 akaryakıt fiyatları tablosu

        Benzine indirim geldi, tabela değişti! 7 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin litre fiyatları

        Akaryakıt fiyatları son dakika indirim ve zam haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Döviz kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, LPG, motorin ve benzin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 4 Mart Salı günü benzine 1 lira 15 kuruş indirim yapılmıştı. Bugün benzine bir indirim daha geldi. Son dakika haberinin ardından araç sahipleri, ''İzmir, Ankara, İstanbul'da LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 7 Mart 2025 Güncel akaryakıt fiyatları tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 07:48 Güncelleme: 07.03.2025 - 07:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Yaşanan değişimler sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları merak konusu oluyor. Salı günü yapılan benzine indirim gelmişti. Bugün benzine bir indirim daha yapıldı. 2 lira 6 kuruşluk indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki İzmir, Ankara, İstanbul’da LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 7 Mart 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatı…

        • 2

          BENZİNE BİR İNDİRİM DAHA GELDİ!

          Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor.

          Benzinin litre fiyatına 7 Mart 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 6 kuruş indirim geldi.

          Hatırlanacağı üzere benzine, 4 Mart 2025 Salı günü 1 lira 15 kuruş indirim yapılmıştı.

        • 3

          LPG’YE VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

          Motorin grubunda 8 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 60 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.

          LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

        • 4

          AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

          LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 7 Mart 2025 Cuma günü için sorgulanıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

          İşte; 7 Mart 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 43,41 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,65 TL

          LPG litre fiyatı: 27,59 TL

        • 6

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 43,26 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,54 TL

          LPG litre fiyatı: 26,99 TL

        • 7

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 43,96 TL

          Motorin litre fiyatı: 47,38 TL

          LPG litre fiyatı: 27,49 TL

        • 8

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 44,33 TL

          Motorin litre fiyatı: 47,74 TL

          LPG litre fiyatı: 27,34 TL

        • 9

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ece Gürel hayatını kaybetti
        Ece Gürel hayatını kaybetti
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        Yağış yok; sis, don ve buzlanma var
        Yağış yok; sis, don ve buzlanma var
        "Amerika'nın altın çağı daha yeni başladı"
        "Amerika'nın altın çağı daha yeni başladı"
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Macron'dan Putin'e: Tarihi yanlış yorumluyor
        Macron'dan Putin'e: Tarihi yanlış yorumluyor
        Moda dünyası güçlerini birleştiriyor
        Moda dünyası güçlerini birleştiriyor
        Kardeşin duymaz, göçmen kadınlar duyar!
        Kardeşin duymaz, göçmen kadınlar duyar!
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        "Tur henüz bitmedi"
        "Tur henüz bitmedi"
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Habertürk Anasayfa