Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Yaşanan değişimler sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları merak konusu oluyor. Salı günü yapılan benzine indirim gelmişti. Bugün benzine bir indirim daha yapıldı. 2 lira 6 kuruşluk indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki İzmir, Ankara, İstanbul’da LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 7 Mart 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatı…