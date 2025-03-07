Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Geri sayım devam ederken gözler her yıl dini bayramlar öncesi ödenen ikramiyelere çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ve şampiyon sporcular gibi birçok hak sahibi de bayram ikramiyesi ödemesi alacak. Emekli ikramiyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek takvim doğrultusunda ödenecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, 2025 Emekli bayram ikramiyesi tutarı ve ödeme takvimi hakkında detaylar…