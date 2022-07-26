Benzinde indirim bekleniyor

Motorinin ardından benzinin satış fiyatına da indirim geliyor. Sektör temsilcileri son fiyat gelişmeleri üzerine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 50 kuruşluk indirim beklendiğini bildirdi.

Söz konusu indirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 22.22 liraya düşecek. Ankara'da ortalama fiyat 22.34, İzmir'de ise 22.32 liraya gerileyecek.

Bugün de motorinin litresine 92 kuruşluk indirim gelmişti.