Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Brent petrol, bu ay başında 70 doları gördü. Sonrasında adım adım gevşedi ve halen 59 dolar düzeyinde işlem görüyor. Uluslar arası piyasalarda motorin ve benzinin fiyatı da hızla geriledi.

15 Ocak’ta benzinin tonu yaklaşık 610, motorinin 585 dolar düzeyinde bulunuyordu. Hafta başında benzinin tonu 564, motorinin de 541 dolara kadar geriledi. Bu gelişmeye bağlı olarak gece yarısı benzinde 23, motorinde 21 kuruş indirim yapıldı.

İKİNCİ İNDİRİM

Küresel piyasalarda benzin ve motorinde düşüş sürdü. Benzinin tonu 546, motorinin de 519 dolara kadar geriledi. Dolarda da önemli bir değişiklik olmadı. Bu çerçevede benzin ve motorinde bir gün arayla ikinci indirim göründü. Bu gece motorinde 13 kuruş, benzinde 9 kuruş indirim bekleniyor. Devletin, “eşel mobil” uygulaması gereğince ÖTV alacağı bulunmadığı için bu tutarlar, indirim olarak pompa fiyatlarına yansıtılacak.