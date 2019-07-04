Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 12 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,05 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,08 liradan 6,97 liraya, İzmir'de 7,15 liradan 7,04 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.