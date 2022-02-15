Belçika'dan nakledilen 4 kadının failiyle ilgili açıklama

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Belçika'da eşi ve hamile kız kardeşinin de aralarında bulunduğu dört kadını öldürüp, iki kişiyi de ağır yaraladığı gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum edilen O.Ç. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Buna göre 2004 yılında cinayetleri işleyen O.Ç. 2013 yılında cezasının geri kalanını çekmek için başvurusu üzerine Türkiye'ye iade edildi. O.Ç.'nin 2020 yılında da serbest bırakıldığı kaydedildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre O.Ç.'nin, Türkiye'nin 1983'te imzaladığı ve Belçika'nın da taraf olduğu 'Hükümlülerin Nakline İlişkin Avrupa Sözleşmesi' uyarınca iade edildiği belirtildi. Anlaşma kapsamında her iki ülkenin de iadeye onay vermesi durumunda, hükümlünün cezası, gönderildiği ülkenin yasalarına dönüştürülüyor.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı haber siteleri ile basın yayın organlarında 'Belçika’nın Gent şehrinde dört kadını öldüren O.Ç. isimli kişinin Türkiye’ye iade edilmesi ile serbest kaldığına yönelik” haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denilerek şunlar kaydedildi:

O.Ç’nin 2004 yılındaki kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, genel güvenliği tehlikeye sokma, nitelikli yağma gibi eylemleri sebebiyle yargılandığı Oost-Vlaanderen Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12.01.2009 tarihinde verilen kararla ömür boyu (müebbet) hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan O.Ç’nin cezasının infazı devam ederken kalan cezasını Türkiye’de çekmek istemesine yönelik talebinin Belçika adli makamlarınca uygun görülmesi üzerine Türkiye’de infaz işlemlerine başlanabilmesi amacıyla Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan dönüşüm (Uyarlama) yargılaması sonucunda; O.Ç’nin dört kişiyi öldürme suçundan dört kez ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile birlikte diğer eylemleri sebebiyle de süreli hapis cezalarına 30.11.2012 tarihinde verilen karar ile hükmedilmiş ancak uyarlama yargılaması sonucunda verilecek cezanın Oost-Vlaanderen Ağır Ceza Mahkemesi tarafından O.Ç hakkında verilen bir kez ömür boyu hapis cezasını geçemeyeceğine dair yasal düzenlemeler uyarınca O.Ç’nin müebbet hapis cezası üzerinden cezasının infazına karar verilmiştir.

'BELÇİKA'DA 2015 YILINDA SERBEST KALACAKTI'

O.Ç’nin 28.06.2013 tarihinde ülkemize iade edilmesi üzerine infaz işlemlerinin Belçika ülkesinde yerine getirilmesi halinde 28.06.2015 tarihinde tahliye edilecek olan O.Ç’nin suç tarihinde yürürlükte olan 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri uyarınca derhal infaz işlemlerine başlanılarak mevcut infaz düzenlemeleri uyarınca 10.11.2019 tarihi itibariyle Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmak suretiyle, 10.11.2020 tarihi itibariyle ise şartla tahliyesine karar verilerek infaz işlemleri tamamlanmıştır.

Adı geçenin infaz işlemleri, lehe kanun ve infaz hukukunun derhal uygulanma prensipleri dikkate alınarak uluslararası ve iç hukuk kurallarına uygun olarak yerine getirilmiş olup, adı geçenin cezasını infaz etmediği ya da yeni çıkan yasal düzenlemeler doğrultusunda kişinin tahliye edildiğine yönelik yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."

NE OLMUŞTU?

Belçika'nın Gent şehrinde yaşayan O.Ç., 11 Kasım 2004 gecesi, 25 yaşındaki eşi ile hamile olan 19 yaşındaki kız kardeşini sandalyeye bağlayıp kurşunladıktan sonra, üzerlerine yorgan yığıp ateşe verdi. Daha sonra Aalst kentine giden O.Ç., burada eski eşi ve kayınvalidesi ile evdeki bir erkeği kurşun yağmuruna tuttu. Eski eşi ve kayınvalidesi ölürken, Belçikalı erkek ağır yaralandı. Tekrar Gent'e dönmek üzere yıla çıkan O.Ç., otomobilinin arıza yapması üzerine bir kadın sürücüyü silah zoruyla rehin aldı. Gent'te eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü B.E. adlı kişinin evine giden O.Ç., onu da ağır yaraladı.

Daha sonra polise teslim olan ve "Ailemin namusunu temizledim" diyen O.Ç.'nin, Belçikalı eşinden olan oğlunu kaçırmak suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırıldığı da ortaya çıktı. Gent'te dört yıl süren yargılama sonunda O.Ç., ömür boyu hapse mahkum edildi.