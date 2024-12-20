Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.724,50 %-0,42
        DOLAR 35,1668 %0,23
        EURO 36,7233 %0,68
        GRAM ALTIN 2.970,67 %1,39
        FAİZ 43,45 %-0,11
        GÜMÜŞ GRAM 33,31 %1,35
        BITCOIN 96.664,00 %-0,68
        GBP/TRY 44,2865 %0,60
        EUR/USD 1,0431 %0,66
        BRENT 72,78 %-0,14
        ÇEYREK ALTIN 4.857,04 %1,39
        Haberler Ekonomi Para BDDK kredilerde risk ağırlıklarını düşürdü - Para Haberleri

        BDDK kredilerde risk ağırlıklarını düşürdü

        BDDK'dan yapılan duyuruda "Bankaların sermaye yeterliliği oranlarının hesaplanmasında yabancı para kalemler için 1 Ocak'tan itibaren Haziran 2024 dolar kuru olan 32,83 kullanılabilecek" denildi. Duyuruda ayrıca "Ticari risk kredi ağırlıklarında yüzde 200'e varan hesaplama kaldırıldı, yerine yönetmelikteki yüzde 20, yüzde 50 veya yüzde 100 risk ağırlığı uygulanacak" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 14:48 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        BDDK kredilerde risk ağırlıklarını düşürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yaptığı değişiklikle ticari nitelikteki kredilerde yönetmelikte belirlenen risk ağırlıklarının uygulanacağını duyurdu.

        BDDK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bankaların "Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik" uyarınca sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplanmasında değişikliğe gidildi.

        Buna göre, ticari nitelikteki nakdi kredilerde standart yaklaşımın kullanılması halinde uygulanan yüzde 200 risk ağırlığı ile içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımların kullanılması durumunda uygulanan standart yaklaşımdaki artış oranı dikkate alınarak hesaplanan yüksek risk ağırlığı uygulamalarına son verildi.

        Değişikliğe göre, mevcut kullandırılan krediler de dahil bu kredilere yönetmelikte belirlenen risk ağırlıklarının uygulanmasına karar verilirken kredi riskine esas tutar hesaplamasında parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken 26 Haziran 2023 tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kurunun kullanılabilmesine yönelik uygulamanın, aksi yönde bir Kurul Kararı alınıncaya kadar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 28 Haziran 2024 tarihine ait TCMB döviz alış kurunun kullanılması suretiyle devam ettirilmesine karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Mersin'de gümrükteki operasyonda rüşvet tarifesi ortaya çıktı!
        Mersin'de gümrükteki operasyonda rüşvet tarifesi ortaya çıktı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Denizde kaybolan kardeşlerden hala bir iz yok!
        Denizde kaybolan kardeşlerden hala bir iz yok!
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Savaş alanından AI eğitimine
        Savaş alanından AI eğitimine
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt!
        Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt!
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi
        Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Habertürk Anasayfa