BDDK'dan 26 kişiye suç duyurusu

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tüm medya kanallarındaki ekonomi yorumları dolayısıyla 26 kişi hakkında Bankacılık Kanunu'nun 74. Maddesi'ne aykırılıktan, 162. madde kapsamında suç duyurusunda bulundu.



BDDK kaynaklarından edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ile Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer Bankacılık Kanunu'nun "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz." hükmünü içeren 74. maddesine aykırılıktan 162. madde kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Akşam BDDK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla 21 kişi ve sosyal medya kullanıcısı hakkında daha suç duyurusunda bulunulduğu duyuruldu. Suç duyurusunda bulunulan isimler arasında 1987-1993 yılları arasında TCMB başkanlığı yapan Rüşdü Saraçoğlu, ekonomist Mustafa Sönmez, gazeteci Şeref Oğuz, Okan Aybar ve Evren Bolgün de var.

Suç duyurusunda bulunulanların listesi şöyle:

1. Rüşdü Saraçoğlu (@RusduSaracoglu)

2. @yaseminilber

3. Mustafa Sönmez (@mustfsnmz)

4. Okan AYBAR (@okanaybar)

5. Evren BOLGÜN (@ebolgun)

6. Ali YILDIZ (@alyildi61671650)

7. Alican ULUDAĞ (@alicanuludag)

8. Mehmet Şerif ALTUN (@acizkull95)

9. Ahmet ALTAY (@AhfatAltay)

10. Mehmet ASLAN (@Aslnmhmt)

11. Canan (@canane3347)

12. Dark Element (Yine yeni hesap) (@Grilim5)

13. Tuğba (@tugbaonbsi)

14. Nural (@suigenerisfemin)

15. economy for dummies (@DummiesEconomy)

16. AĞA (@AGARIKLAB)

17. Şeref OĞUZ (@serefoguz)

18. İzzet ÖZGENÇ (@izzetoezgenc)

19. GİZLİ ARŞİV (ydk) (@GizliArsivYDK06)

20. Aslan Amca (@aslanamca2021)

21. Erk Acarer (@eacarer)





Bankacılık Kanunu'nun 74. Maddesinde "Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" ifadesi yer alıyor.

Hakkında suç duyurusunda bulunulan isimlerden Rüşdü Saraçoğlu, Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı'nda kurulan 53'üncü hükümette Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 1987-1993 yılları arasında TCMB başkanlığı yaptı. ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü mezunu Rüşdü Saraçoğlu Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü Doktorasına sahip. 1979-1984 yılları arasında Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) Ekonomist olarak çalıştı. Rüşdü Saraçoğlu, 1995'te İzmir'den ANAP Milletvekili seçildi. 6 Haziran 1996 ile 28 Haziran 1996 arasında Hazine'den sorumlu devlet bakanı olarak görev yaptı. 2002-2007 arasında Koç Holding Finans Grubu Başkanı olarak görev yapmıştı. 29 Eylül 2005'te hisselerinin yüzde 57.4'ü Koçbank'a devredilen Yapı ve Kredi Bankası'nın (YKB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan isimlerden İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, 2006-2011 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığını yürütmüştü.

Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2006 yılında Profesör unvanını aldı. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ceza Hukuku dersleri veriyor. Prof. Dr. İzzet Özgenç, Prof. Dr. Adem Sözüer ile birlikte 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Hukuku Reformu'nun baş mimarlarından. 2008 yılı başında YÖK başkanvekilliği görevine getirildi. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi.

Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Aynı fakültede İstatistik ve Sosyal Siyaset disiplinlerinde master ve ekonomi alanında doktora derecesi aldı. 1999 yılında Koç Holding Yeni Ekonomi danışmanlığı görevine getirildi. 2007 - 2019 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazarı ve Ekonomi Müdürü olarak çalıştı. 1992 - 2009 arasında Milliyet gazetesinde Ekonomi Yönetmeni Yazar olarak, 2005 - 2007 arasında Star Gazetesinde yazar olarak görev yaptı. Türkiye Zeka Vakfı Kurucu - Yönetim Kurulu Üyesi.

Ekonomist Mustafa Sönmez 1978’de ODTÜ İdari İlimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1983 yılında Nokta dergisinde ekonomi editörü olarak medya sektöründe yer aldı. Birçok derginin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Son yıllarda çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Türkiye ekonomisi üstüne 30 dolayında kitap yayımladı.

1972 Ankara doğumlu Evren Bolgün, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme, Yüksek Lisans eğitimini İ.T.Ü İşletme Fakültesinde, doktora çalışmasını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde gerçekleştirdi. Profesyonel iş yaşantısına 1994 yılından itibaren aracı kurum ve özel bankaların Hazine bölümlerinde sürdürdü. Kariyerine 2002-2005 yılları arasında Yapı Kredi Bankasında “Risk Yönetimi” alanındaki çalışmaları ile devam etti. 2005-2006 yılları arasında Peppers & Rogers danışmanlık firmasına bağlı Yönetim Danışmanı olarak yurtdışında “İş Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Risk Yönetimi” projelerinde sürdürdü. 2006-2011 yılları arasında İş Yatırım Risk Yönetimi Müdürü görevini üstlendi. 2011 yılında üç ortak ile kurdukları Notus Portföy Yönetimi şirketini 2015 sonunda İtalyan Azimut International grubuna devretti. 2015 yılından bu yana finans alanındaki eğitim ve finansal danışmanlık faaliyetlerine Türkiye Bankalar Birliği, BORFİN E-Eğitim Platformu, Matriks Akademi olmak üzere çeşitli Finansal Kuruluş/Reel Sektör şirketlerinde butik çalışmaları ile devam ediyor.

Ekonomist Güldem Atabay, 1995 Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. UniCredit Menkul Değerler A.Ş.'de Araştırma Bölüm Müdürü ve Türkiye Ekonomisti, Ekspres Invest'te Baş Ekonomist ve Araştırma Departmanı Müdürü; Raymond James Securities'de ekonomist; Ege Yatırım’da Ekonomist Global Menkul Kıymetler ve Karon Menkul Kıymetler Araştırma Departmanında Analist olarak çalıştı. Egeli & Co. Varlık Yönetim Şirketi’nde Araştırma ve Strateji Direktörü olarak görev yaptı. Egeli & Co. Enerji Yatırımları (EGCEY) ve Egeli & Co. Tarım Girişim (EGCYO)’de yönetim kurulu üyesi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, eczacı ve iktisatçı. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Adana Eczacı Odası'nda 4 dönem başkanlık yaptı. Çukurova Kent Konseyi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi.

Gazeteci, TV programı sunucusu Emin Çapa, Halk TV'de Dünyanın 1001 Hali isimli program yapıyor. İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümü mezunu Emin Çapa, Hürriyet gazetesi ve Tempo dergisinde ekonomi muhabirliği yaptı. Türkiye’nin ilk özel radyolarından Genç Radyo’nun kurucularından. Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda çalıştı. TÜSİAD'da Muharrem Kayhan ve Erkut Yücaoğlu’nun danışmanlığını yaptı. 1999-2018 yılları arasında CNN Türk’te editör ve ekonomi haber müdürü olarak çalıştı. 2018'den buyana Halk TV'de program yapıyor.

Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimini mezunu Selçuk Geçer, ekonomi yorumcusu. Çeşitli TV kanallarında yöneticilik yaptı.

Deutsche Welle Türkçe muhabiri Alican Uludağ, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu. 2008 ile Ekim 2020 arasında Cumhuriyet gazetesinde yargı muhabiri olarak çalıştı.