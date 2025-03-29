Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ile Marmaray, Başkentray, İzban ve Gayrettepe-Havalimanı Metrosu ücretsiz oldu.

Buna göre, 29 Mart Cumartesi saat 00.00'dan 2 Nisan Çarşamba saat 07.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri ise kapsam dışı bırakıldı.

REKLAM advertisement1

30 Mart Pazar saat 00.00'dan 1 Nisan Salı saat 00.00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücret alınmayacak.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.