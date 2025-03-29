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        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Ramazan Bayramı tatili süresince köprü ve otoyollar ile bazı toplu taşıma hatları ücretsiz oldu. Yap-işlet-devret projeleri ise kapsam dışı bırakıldı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 29.03.2025 - 00:25 Güncelleme: 29.03.2025 - 01:43
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        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
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        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ile Marmaray, Başkentray, İzban ve Gayrettepe-Havalimanı Metrosu ücretsiz oldu.

        Buna göre, 29 Mart Cumartesi saat 00.00'dan 2 Nisan Çarşamba saat 07.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri ise kapsam dışı bırakıldı.

        30 Mart Pazar saat 00.00'dan 1 Nisan Salı saat 00.00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücret alınmayacak.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Resmi Gazete
        #Ramazan Bayramı
        #Köprü ve otoyollar ücretsiz
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