Bayram dönüşü TEM'de yoğunluk yaşanıyor!

Son dakika... Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilciler, bugün dönüş yolculuğuna başladı.
İHA'da yer alan habere göre D-100 Kocaeli geçişinde trafik akıcı şekilde ilerlerken, TEM Otoyolu'nda, trafiğin iki şeride düştüğü kısımlarda kuyruklar oluşuyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise trafik akıcı şekilde ilerliyor.
Tedbir alan emniyet güçleri, jandarma ve karayolları ekipleri de önemli noktalarda hazır şekilde bekliyor.
TEKİRDAĞ - İSTANBUL YÖNÜNDE DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Öte yandan Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.
AA'da yer alan habere göre bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların birçoğu dönüşe geçti.
Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kara yolundaki yoğunluk nedeniyle kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini artırdı.
KİLİT KAVŞAKTA DA YOĞUNLUK ARTTI
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de de, Ramazan Bayramı'nın son göründe trafik yoğunluğu devam ediyor. Kilometrelerce oluşan araç trafiği, drone ile havadan görüntülendi.
Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine veya tatil bölgelerine giden milyonlarca vatandaş, tatilin son gününde yeniden yollara akın etti.
Dün akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu bugün de devam ediyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlere geri dönüş için yola çıkan vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafiğe takıldı. Ankara-Samsun kara yolunda zaman zaman durma noktasına gelen araçlar, güçlükle ilerleyebildi. Kara yolundaki yaklaşık 10 kilometreyi bulan araç yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalıştı. Araçların akışı sağlanması için de bazı kavşaklar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarına da anında müdahale ediliyor.
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