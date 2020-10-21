Başkent'te feci kaza!

DHA

Ankara'da bu sabah saat 05.00 sıralarında Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı Karacaören kavşağında feci bir trafik kazası meydana geldi. Havaalanı yönüne giden Furkan I. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu alt geçidin ayağında bulunan yön levhası direğine çarptı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

DHA'da yer alan habere göre kazada Furkan I. ile yanındaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Furkan I.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Hurdaya dönen araç, çekici ile kaldırıldı.