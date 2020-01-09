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Zafer Samancı'nın haberine göre olay saat 05.30 sıralarında Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Bekir Durna (24) ile arkadaşı 33 yaşındaki Y.K. gece saat 02.00 sıralarında eğlence merkezine geldi. Alkol alarak mekanda eğlenen ikili saat 05.30 sıralarında hesap ödemeden ayrılmak istedi.

"OMZUNDAN VURULUP, VURDU"

İşyeri müdürü ve çalışanları Bekir Durna ve Y.K.’nın peşinden giderek hesabı ödemeleri konusunda uyarıda bulundu. İki grup arasında çıkan tartışma büyüyünce silahlar çekildi. Y.K. belindeki silahla işyeri müdürü İsmail D.’yi omzundan yaraladı. Yaralanan İsmail D. ise aracından aldığı silahla Bekir Durna’yı bacaklarından vurdu.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kanlar içinde yere yığılan Bekir Durna, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durna, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİL KORKUTMAKTI"

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan şüpheli İsmail D.’nin ilk ifadesinde, "İşyerine gelen iki kişi hesap ödemeden dışarıya çıktılar. Hesap ücretini istediğim zaman bize ateş ettiler. Ben öldürmek için değil korkutmak için ateş ettim" dediği öğrenildi.

DEDESİ DE SİLAHLA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Bekir Durna'nın dedesi Mustafa Durna da 71 yaşındayken 2004 yılında, sabaha karşı evine girerken kalaşnikoflarla açılan çapraz ateş sonucu öldürülmüştü.