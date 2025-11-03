Habertürk
        Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha

        Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha

        AFAD: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.23'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 23:34 Güncelleme: 03.11.2025 - 23:58
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.23'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, 4,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

