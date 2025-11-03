Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu! Deprem çevre illerden de hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.
Balıkesir Sındırgı'da 3 Kasım bugün bir deprem meydana geldi. 4.9 olarak kaydedilen deprem Balıkesir'de güçlü bir şekilde hissedilirken İstanbul, Manisa, Kütahya ve Çanakkale'den de hissedildi.
BALIKESİR SINDIRGI SALLANDI
AFAD, saat 15.35'te merkez üssü Balıkesirin Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-03
Saat:15:35:37 TSİ
Enlem:39.16861 N
Boylam:28.34083 E
Derinlik:11.02 km
DEPREM PANİĞE SEBEP OLDU
Sarsıntı, Balıkesir genelinde güçlü şekilde hissedilirken; Bursa, Manisa, Kütahya ve Çanakkale gibi çevre illerde de etkili oldu.
Deprem özellikle Bursa'da kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar bulundukları binaları boşaltıp dışarıya çıktı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri gerektiğini belirtti. AFAD, artçı sarsıntı ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Hasar görmüş yapılardan uzak durulması ve güvenli alanlarda beklenmesi gerektiği vurgulandı.