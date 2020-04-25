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İstanbul'da bugün saat 14.00 sıralarında Bakırköy ile Yenimahalle arasında Marmaray raylarına oturan bir kişi, "Sırt çantamda bomba var" deyince olay yerine polis sevk edildi. Marmaray seferinin yapılmasına engel olan olayda zanlı polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

ÇANTADAN BOMBA ÇIKMADI

Şüphelinin çantasında yapılan aramada bomba olmadığı öğrenildi. Duran Marmaray seferleri normale döndü.