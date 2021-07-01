Bakanlık'tan 'Elmalı' açıklaması

HABERTURK.COM / AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Antalya Elmalı'daki istismar vakasında mağdur 2 çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir.

Çocuklarımıza, Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız."

Antalya'da 6 ve 9 yaşındaki iki çocuğa, anneleri Merve A. ve üvey babaları Rahmi A. tarafından cinsel istismarda bulunulması, mahkeme sürecinde ise iki sanığın tahliye edilmeleri yurt genelinde büyük tepkiye neden olmuştu.

Anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yaşananlara isyan etmişti. Merve A, "Psikolog raporlarında her şey ortada. Çocuklarımı babaanneleri uydurma yalanlarla kandırmaya çalışıyor" derken, Rahmi A. ise "Biz çocukları istismar etmedik. Ben o çocuklara babasının yapmadığı babalığı yaptım, babasının vermediği sevgiyi verdim" diye konuşmuştu.