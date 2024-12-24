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        Haberler Dünya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austine ile telefonda görüştü. | Dış Haberler

        Bakan Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austine ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığının X hesabından yapıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 21:39 Güncelleme: 24.12.2024 - 21:44
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        Bakan Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austine ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığının X hesabından yapıldı.

        Açıklamada "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 24 Aralık 2024 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Suriye başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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