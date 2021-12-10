Bakan Soylu: Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 515 kilogram eroinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sefer haber, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzden. 515 kilogram eroin daha yakalandı. 2021 yılında toplam 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı. Tebrikler Hakkari Emniyet." ifadesini kullandı.