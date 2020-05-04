Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YKS ve LGS ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak birşey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak" dedi.

Bakan Selçuk, sınav salonlarının dezenfekte edileceğini, öğrencilere maske dağıtılacağını ve velilerin okul bahçesine alınmayacağını belirtti.

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