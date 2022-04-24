Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İstanbul Ticaret Odası (İTO) İş Dünyası Buluşması'nda konuşuyor.
İşte Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkan satır başları:
- Küresel ölçekte yaşanan pek çok sorunun ülkemize de yansıdığının farkındayız. Problemleri yok saymıyoruz. Halının altına süpürme niyetimiz yok. Kalıcı çözümler için yolumuza devam ediyoruz.
- Her yerde, her şerde bir hayrın olduğunu biliyoruz. 20 yılda kronikleşmiş bir çok sorunu nasıl yoluna koyduysak bugün sorunları da yoluna koyacağız, kimsenin kuşkusu olmasın.
'TÜM DÜNYADA ENFLASYON EN BÜYÜK SORUN'
-ABD'de G20 toplantılarında da çok yoğun bir toplantı serisi gerçekleştirdik ve döndük.
-Enflasyon küresel bir problem olarak ortaya çıktı. Tüm dünyada enflasyon en büyük sorun. Bunu daha çok konuşacağız. Üretici enflasyonu AB ülkelerinde rekor üstüne rekor kırıyor.
-Savaş büyüme tahminlerini yüzde 1 düşürdü. Ve tahminler sürekli güncelleniyor. Dünya bir ikilemle karşı karşıya enflasyon ve büyüme.
-Çevre ve iklim değişikliği konuları da önümüzdeki günlerde konuşulacak konular arasında.
-Savaşa rağmen mart ayında tüm zamanların en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık.
-Turizmde Rusya ve Ukrayna pazarının yerine açığı kapatacak çeşitliliğe sahibiz.
-Böylesine küresel bir ortamda G20 Maliye Bakanları Toplantısına katıldık. Ekim ayında da yapacağız. Çeşitli ülkelerin, merkez bankası başkanları ile son derece verimli görüşmeler yaptık.
-Muhataplarımıza ülkemiz hakkındaki son gelişmeler ve yatırım imkanları hakkında bilgi verdik.
Devamı geliyor...
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