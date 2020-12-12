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TBMM Genel Kurulu 2021 Bütçe Görüşmeleri'nde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yerli aşıda faz 2 çalışmalarına 25 Aralık'ta başlanacak" dedi.

Bugüne kadar 130 bine yakın sağlık çalışanına virüs bulaştığını açıklayan Koca, "225 şehidimiz var. Onları görev başında şehit verdik. Bize hatıraları, emanetleri kaldı" dedi.

Bakan Koca, 2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaşın kanser taramasından geçirildiğini belirterek, "Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık. Bu tesislerin 678'i hastane, 386'sı ek bina ve 102'si ağız ve diş sağlığı merkezidir" diye konuştu.

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