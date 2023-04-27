Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama - Son Dakika Haberleri

Son dakika haberi Bakan Koca'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Bu sabah kendileriyle birlikteydim çok selamı var. Sağlık durumu gayet iyi geçirdiği enfeksiyonun etkisi azaldı" dedi

Giriş: 27.04.2023 - 15:13 | Güncelleme: ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama - Son Dakika Haberleri
HABERTURK.COM / DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında, "Kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin, etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten kendisine duacı olan tüm hemşerilerimize teşekkürlerini iletti" ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kılıçdaroğlu'ndan
Kılıçdaroğlu'ndan "Kirli işler" videosu
İlk oylar bugün atılıyor
İlk oylar bugün atılıyor
Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat!
Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat!
İstanbul'da yağmur trafiği durdurdu!
İstanbul'da yağmur trafiği durdurdu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.