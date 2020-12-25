Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sıcak gelişmeyle ilgili olarak sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"PROF. ŞAHİN HOCAMIZIN AÇIKLADIĞI DOZ MİKTARI 550.000 DOZDUR"

BIONTECH aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. DR. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550.000 dozdur.

"MART AYI SONUNA KADAR 4,5 MİLYON DOZ AŞI TESLİM EDİLECEKTİR"

Bu miktarın Türkiye’ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir.

"UĞUR HOCAMIZIN TÜRKİYE İÇİN YAPTIĞI BU AYRICALIK UNUTULMAYACAK"

Gecikmenin nedeni üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili SORUMLULUK KABUL ETMEK İSTEMEMESİYDİ. Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan ONAM ALINACAK.

Bu anlaşmanın hayata geçmesinde engellerin ortadan kalkmasında PROF. DR. UĞUR ŞAHİN hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim.