Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan aşı açıklamasında bulundu. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"HAKKANİYETLE DAĞITILACAKTIR"

Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacak, sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır. Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejiye uygun olarak 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacaktır.