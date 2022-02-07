Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu açıklaması!

İHA

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından eski yüzücü Derya Büyükuncu'nun sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki çekmişti.

BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Kasapoğlu, bu konuyla ilgili de bilgilendirmede bulundu.

"İNSANİ VASIFTAN YOKSUN AÇIKLAMA"

Sosyal medya hesabında Erdoğan çiftinin aleyhinde paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında gerekenin yapılacağının altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Sporcu olmak önce insan olmayı gerektirir. İnsanlığın bir takım asgari vasıfları vardır ve bu vasıfları taşımak her insan için önemlidir.

FEDERASYON VE BAKANLIK DEVREDE

Gelinen nokta itibari ile gerekenin yapıldığını ve bu anlamadaki çalışmaların da neticelendirileceğine inanıyorum. Kimsenin hiçbir şekilde verilen emeği ve insani vasıftan yoksun olarak bir açıklamaya hakkı yoktur. Dolayısı ile hem federasyon hem de bakanlık süreci en güçlü şekilde yürütecektir” ifadelerine yer verdi.