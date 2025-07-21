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        Bakan Işıkhan duyurdu! 12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 09:40 Güncelleme: 21.07.2025 - 09:55
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        12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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        Bakan Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

        Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

        İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

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