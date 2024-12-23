Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin belirlenmesi için 4. toplantının perşembe ya da cuma günü yapılacağını bildirdi.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonun 4. toplantısını bu hafta yapacağını belirten Işıkhan, Komisyonun perşembe ya da cuma günü toplanacağını kaydetti.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta gerçekleştirmişti.