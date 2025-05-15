Bakan Fidan, Rus heyetiyle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu akşam Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü
Medinskiy başkanlığındaki heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve uzmanların yer alması bekleniyordu.
Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Mayıs'ta 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.
Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşılamıştı.
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