Bakan Dönmez: Yavuz bugün sondaja başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 10. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu.

"Biz uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızın farkında ve takipçisi olacağız. Hiçbir güç bizi çalışmalarımızdan alıkoyamayacak. Arayacağız araştıracağız." derken Yavuz gemisinin bugün Doğu Akdeniz'de sondaja başlayacağını duyurdu. Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyke:

- Türkiye olarak uluslararası enerji piyasaları açısından önelmi bir merkez olmaya devam ediyoruz. TANAP, TürkAkım gibi ülkeleri hatta kıtaları ilgilendiren devasa projelerde ilerliyoruz, tamamlama noktasına getirdik. Enerji arz güvenliğimizi tesis ediyoruz, sektörümüzün itibarına katkılar sağlamış oluyoruz

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