Bakan Çavuşoğlu'ndan Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dohuk'taki saldırıya ilişkin, "TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu Türkiye'nin terörler mücadelesini sekteye uğratmak için yapılan bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, "Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, gerçek faillerin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesinde bir dere kenarına yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğinin, 23 kişinin ise yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği bildirdi.

Açıklamada, bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenerek, ölenlerin yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve hükümetine taziye bildirildi. Yaralılara da acil şifalar dilendiği aktarıldı.

Türkiye'nin sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir.

Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır.

Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz."

IRAK'TAN NOTA

Irak Hükümeti, Irak'ın Dohuk vilayetine düzenlenen saldırı sebebiyle protesto notası vermesi için Bağdat'taki Türkiye Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Irak hükümeti Türkiye'ye yeni büyükelçi atama sürecini de askıya aldı.