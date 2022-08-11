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Haberler Dünya Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'dan kritik açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu'dan kritik açıklamalar

13. Büyükelçiler Konferansı’nın kapanışı dolayısıyla bir basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir soru üzerine, Beşar Esad'la görüşmenin gündemlerinde olmadığını söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, "İsveç ve Finlandiya taahhüt ettiklerini yerine getirmedi, henüz bir adım görmedik, ortak mutabakat toplantısının ilki 26 Ağustos'ta yapılacak" diye konuştu.

11.08.2022 - 18:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'dan kritik açıklamalar
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Suriye içinde belirli ajandası olan teröristleri temizlemek için bu operasyonları yapıyoruz. Astana'nın amacı bu sorunu çözüme kavuşturmak. Bunun yolu da diplomasi masasından geçiyor. Muhalefetle Suriye rejimini bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde anlaşma olmaz. Artık 11 yılı geçti. Çok insan öldü, çok insan ülkesini terk etti. Bu insanlar ülkesine dönmeli. Bunun için kalıcı barış olması lazım. Ateşkes olmadan yeniden inşa konusunda kimse yardım etmek istemiyor. Bu konuda çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.

Yunanistan'ın Türkiye aleyhine başlattığı lobi, kampanya çalışmalarından başka ayaküstü selamlaşmalarımız oldu. Savunma Bakanımız Yunanistan Savunma Bakanı ile NATO toplantısında selamlaşması oldu. Madrid'de Dendias'ı ayaküstü geçerken gördük, bir merhabalaşma oldu. Onun dışında herhangi bir görüşme olmadı.

Yunan Savunma Bakanı ve ilgili kişiler yıllardır toplantıya gelmiyorlar. Burada tüm sorunların hepsinin kapsamlı şekilde çözülmesi konusunda Türkiye irade gösteriyor, Yunanistan zamana oynuyor. Yunanistan'ın adaları silahlandırdığı açık, ortada. Biz bunu BM'ye ve uluslararası toplumun gündemine taşıdık. Bu ihlallere müsamaha göstermemiz mümkün değil.

Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer 'Sizi rejimle görüştürelim' dediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmelerinin faydalı olacağını söylemişti. Daha sonra kesinti oldu, şimdi tekrar başladı. Birçok konuda gündeme geliniyor. Bağlantısızlar toplantısında Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriyeli bakanla da ayaküstü bir sohbetim oldu.

Bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğu ve teröristlerden temizlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Rejimle muhalefetin arasında bir barışın olması gerektiğin Türkiye olarak söyledik. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve barış bizi doğrudan etkiliyor. Bölücü terör örgütlerine verilecek mücadeleyi her zaman destekleriz. Suriye'de birlik, beraberlik olmazsa Suriye bölünme riskiyle karşı karşıya. YPG PKK'nın tek amacı Suriye'yi bölmek. Suriye'de güçlü yönetim olması lazım. Bu irade birlik ve beraberlikle olur."

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