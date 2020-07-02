Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Borsa İstanbul'un performansına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak açıklamasında "Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür" ifadelerini kullandı.