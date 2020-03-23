HABERTURK.COM

Hzine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden kamu bankalarının koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararları değerlendirdi.

Albayrak konuyla ilgili ilk tweetinde "Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak için devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında Kamu Bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor" dedi.

'GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ'

İkinci tweetinde ise "Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Bu dinamik süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu Bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Üç kamu bankası bu sabah müşterilerine kredi geri ödemelerinde kolaylık ve şirketlere ilave kredi imkanı sağlayacağını açıkladı.